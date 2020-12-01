Galaxy A32 5G Sızıntılarında Görülen Gizemli Sensör Ne?

Yeni bir sızıntı, henüz piyasaya sürülmemiş olan Galaxy A32 5G'de yeni bir sensör olacağına işaret ediyor. Ama bu sensörün ne işe yarayacağı şimdilik bilinmiyor.

Samsung'dan gizemli bir sensör

Henüz tanıtılmayan Galaxy A32 5G'nin daha önce sızan görüntülerinde telefonun yapısı görünüyor ancak kılıf görüntünün çoğunu kaplıyordu. Dün @OnLeaks'in paylaştığı görüntülerde ise telefon tüm açılardan görünüyor ve üzerinde kılıf bulunmuyor.

İlk bakışta oldukça şık görünen Galaxy A32 5G özellikle tasarımı ile ilgi çekiyor. Kamera lensleri toplu olarak bir bölüme yerleştirilmemiş, ayrı ayrı konumlandırılmış. Kaynağa göre dışarıya doğru sadece 1 milimetre çıkıntı yapıyorlar. Arka planda üç kamera ve LED flaşa ek olarak ne işe yaradığı bilinmeyen dördüncü bir sensörün bulunması ilgi çekici.

Plastik panel, metal çerçeve

Yeni cihazın arka panelinin plastik olacağı söyleniyor. Sızan görüntüler, her ne kadar resmi olmasa da daha önceki görsellerin aksine Galaxy A32 5G'nin metal çerçeveli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, ekran Infinity-U değil Infinity-V olacak. Fiziksel düğmeler ve parmak izi sensörü telefonun sağında yer alıyor. Altta ise hoparlör ızgarası, USB-C portu ve standart 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunuyor. Sızan bilgilere göre Galaxy A32 5G 164.2 x 76.1 x 9.1mm boyutlarında olacak.

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