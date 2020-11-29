Samsung'un "Sanal İnsanı", Yani NEON Çok Yakında Geliyor

Samsung'un gerçek bir insandan ayırt edemeyeceğiniz sanal insanı NEON, gelecek ay Galaxy cihazlarda kullanıma sunulabilir.

Samsung'un "Sanal İnsanları" Geliyor

Samsung, NEON adı verilen gerçeğe yakın sanal insanlarını bu yılın başlarında CES 2020 sırasında ortaya çıkarmıştı. Şirket o zamandan beri ekranda bizleri karşılayacak olan NEON için bankacılık, haberler ve perakende sektörleri de dahil olmak üzere birçok kullanım örneğini sergiledi. NEON'u çok yakında akıllı telefonlarda da görebileceğiz.

STAR Labs CEO'su ve Başkanı Pranav Mistry, Twitter'da şu anda akıllı telefonunda NEON kullandığını ve şirketin şu anda yapay insanlarını akıllı telefonlarda test ettiğini söyledi. İddialara göre, Samsung, Aralık 2020'de Galaxy akıllı telefonlarında NEON'u sergileyebilir.

NEON'ların bir gün Galaxy cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelip gelmeyeceği ve başka markaların cihazlarında bulunup bulunmayacağı konusunda Samsung'dan alınmış net bir bilgi yok. NEON'lar STAR Labs'ın Core R3 ve SPECTRA teknolojileriyle destekleniyor. SPECTRA, hazır olduğunda Turing testini geçebileceğini iddia ettiği Core R3'e duygular, zeka, öğrenme ve bellek ekliyor. 

NEON'lar, insanlardan ayırt edilemeyen yapay zeka tarafından oluşturulmuş sanal avatarlara sahip ve her birinin kendi benzersiz kişiliği bulunuyor. Samsung'un web sitesinde, yapay insanların müşterinin ihtiyacına göre özelleştirilebileceğinden bahsediliyor.

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