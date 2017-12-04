Galaxy A8+ Fotoğafları Sızdı!
Samsung'un henüz duyurusunu yapmadığı Galaxy A8+'ın fotoğrafları internette göründü...
Nevada Las Vegas'ta gerçekleşecek olan yıllık elektronik konferans CES'in başlangıcından yaklaşık bir ay uzaktayız. Samsung'un Ocak ayındaki fuarda bir sonraki Galaxy amiral gemisi S9'u açıklayabileceği söylentileri devam ederken, diğer cihazlarından birinin erken sızıntısı herkesi şaşırttı.
Yukarıda gördüğünüz telefon iddiaya göre Galaxy A8+. Galaxy S ve Galaxy Note serileri kadar ünlü olmasa da bu telefon amiral gemisi kardeşlerinin harika tasarımına sahip gibi görünüyor. Cihazın ekranı, 2017'nin trendi olan ince çerçevelere sahip olan cihazın ekranı görünüşe bakılırsa eğimli kenarlara sahip değil. Ne kadar ince de olsa, A8+'ın çerçeveleri, markanın amiral gemileri kadar ince olmadığı kesin. Büyük ihtimalle fiyat aralığı olarak orta menzilli bir telefon olan A8+'ın donanımı hakkında herhangi bir bilgi henüz elimize geçmiş değil.
Tahminlere göre telefonun duyurusu CES'e saklanıyor, bunun ardından piyasaya sürülmesi de çok üzün sürmeyecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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