Galaxy A80'in Kamerası Yeterince Test Edildi mi

Galaxy A80'in dönen kamerasının zaman zaman takılması, akla bazı soruları getirmeye başladı!

Galaxy A80'in Kamerası Yeterince Test Edildi mi

Galaxy A80'in alışılmadık kamera mekanizması dikkat çekerken, dayanıklılık konusunda birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Samsung cesur kamera tasarımından övgüyle bahsetse de, kameranın sıkışıp kalmasına rastlayanlar var.

Galaxy A80 Camera TestGalaxy A80 Camera Test
Galaxy A80 smartphones undergo quality testing to ensure that the rotating camera, with its bespoke hardware and software innovations, can still provide its best camera experience to users even after extensive use.

Telefonu teste tabi tutan Sammobile, dönerek açılan kameranın her zaman kusursuz biçimde çalışmadığını söylüyor. Kamera açılırken bazen yarı yolda takılıp kalabiliyor. Üstelik sorunu yaşayan sadece Sammobile değil. Twitter kullanıcısı @bencsin, Galaxy A80'in kamerasının dört kez takıldığını gösteren bir videoyu geçen hafta paylaşmıştı.

Samsung'un kamera mekanizmasını nasıl test ettiğini gösteren kısa videoda her şey kusursuzca çalışıyor gibi görünüyor. Sorun üretimle ilgili ve sadece bazı cihazları etkiliyor olabilir, çünkü böyle bir sorunun Samsung'un bilgisi dışında gözden kaçması zor. Yine de piyasaya son derece yavaş ulaşan bu tür yeniliklerin sorunlarla gelmesi, hayal kırıklığına yol açıyor. Galaxy A80'in mayıstaki çıkış tarihinin ertelendiğini biliyoruz ancak telefon hala kafalarda soru işareti bırakmayı sürdürüyor.

Bir Galaxy A80 satın almayı düşünüyorsanız, durum netleşene kadar biraz beklemek yerinde olabilir. Sorunun yaygın olup olmadığı veya zaman içinde sorunun ilerleyip ilerlemediği şimdilik bilinmiyor.

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