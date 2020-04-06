Galaxy Buds, Fasulye Benzeri Tasarımla Gelebilir

Samsung'un şu an piyasada olan kulaklıkları, çoğu kulak içi kulaklıkta olduğu gibi kulağınızın dışına doğru çıkan bir tasarıma sahip. Ancak cihazın gelecekteki sürümlerinde bu değişebilir.
Yeni bir dedikodu ve beraberindeki üç boyutlu görüntüler, Samsung'un Galaxy Buds'un tasarımında önemli değişiklikler yapabileceğini söylüyor. WinFuture'ın paylaştığı görüntülere göre yeni Galaxy Buds, fasulye tanelerine benzer bir şekle sahip olacak. Firmanın açıkça "fasulye" kod adını kullandığı kulaklıklar, iddiaya göre 2,8cm uzunluğundalar. Kulaklığın üst kısmının kulağın üst bölümüne yaslandığı, bu sırada kulaklık kısmının kulak kanalına doğru girdiği belirtiliyor. Bu tasarımın, cihazın kulağın dışına taşmasını azaltacağı iddia ediliyor.
Yeni dedikoduya göre kulaklıkların içerisinde orta ve alt frekanslar için iki ayrı hoparlör, bunlara ek olarak ses kalitesini artırmaya yönelik subwoofer'a benzer bir dış kanal bulunuyor. Silikon parçaların bulunmaması, gürültü iptalinin olmadığının bir işareti olabilir.
Henüz geliştirme aşamasında (tam olarak Mühendislik Doğrulama Testi - EVT1 aşamasında) olan kulaklıklarda önümüzdeki dönemde çok şey değişebilir.
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