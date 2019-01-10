Galaxy F Kapalı Kapılar Ardında Gösteriliyor
Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F, CES'te kapalı kapılar arkasında birilerine gösterildi!
Samsung, geçtiğimiz sene düzenlediği geliştirici konferansında katlanabilir telefonuna ait bir prototipi sahnede göstermiş ve bu teknoloji büyük ilgi toplamıştı. Güney Koreli teknoloji devi merakla beklenen cihazını CES'te gösterdi, ancak bu fırsatı sadece kısıtlı bir topluluk yakalayabildi.
Güney Koreli bir medya odağına göre Samsung'un müşterisi olan şirketlerden birine ait bir yetkili, söz konusu katlanabilir cihazın donanım ve yazılım geliştirmelerinin devam ettiğini ortaya çıkardı. Yetkiliye göre cihaz tamamen açık durumdayken katlanabileceğine dair bir menteşe veya parçayı göstermezken bu tasarımdaki tek problem, cihazın tamamen katlandığında bir katlanma izi göstermesi.
Yetkilinin sözleri şu şekilde devam ediyor:
"Bu sebeple Samsung cihazı katlandığında kenarları hafif açık kalacak şekilde tasarlamayı test ediyor. Bugün gördüğümüz prototip, katlandığı zaman malzemeden kaynaklı olarak bir iz gösteriyordu ancak bu sorunun ürünün satışa hazır olduğu sırada giderilmiş olmasını bekliyoruz."
Samsung'un katlanabilir cihazının isminin ne olacağına dair birçok iddia ortaya çıkıyor ve son iddialar, cihazın isminin Samsung Galaxy Flex olacağını öne sürüyor. Cihazın tanıtımının ve satışa çıkarılmasının içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında tamamlanmış olması bekleniyor ve şimdiden cihazdan bir milyon adet üretilmesi için tedarikçi firmalarla anlaşmaya varıldı. Cihazı CES'te görme fırsatı yakalayan müşteri firmanın yetkilisine göre Samsung'un katlanabilir cihazı için kullanacağı yeni teknolojiler, yeni akıllı telefon modelinin fiyatını 1.300 dolar seviyesinin üzerine çıkarabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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