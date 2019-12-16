Galaxy Fold 2'nin Ekranı İçin Yeni Cam

Samsung Galaxy Fold 2'de, dayanıklılığı artıran yeni bir cam türü görebiliriz!

Galaxy Fold 2'nin Ekranı Daha Dayanıklı Olabilir

Modern telefonların kırılganlığı, bu müthiş cihazların alıştığımız sorunları arasında. Bu durumdan cesaret bulan Samsung Galaxy Fold, daha da kırılgan bir yapıya sahip. Ancak en azından Samsung, telefonun yeni sürümü Galaxy Fold 2'yi daha güçlü bir ekranla satışa sunabilir.

LetsGoDigital'in keşfettiği üç Samsung marka başvurusu, "Ultra İnce Camdan" (UTG) bahsediyor. 100 mikrometreden ince olan bu ekranlar, kalınılık bakımından insan saçıyla yarışıyor. Daha önemlisi, bu ekranların çiziğe karşı dayanıklı olması. Bahsedilen ekranlar, piyasadaki Galaxy Fold'un polimid plastik ekranına kıyasla çiziklere karşı daha dayanıklı. Başvurularda Galaxy Fold 2'nin adı geçmese de, ekranın telefonlarda kullanılabileceği söyleniyor.

Bu teknolojiyi ilk kez duymuyoruz; ekimde Samsung'un UTG'yi Galaxy Fold 2'de kullanabileceği söylenmişti. Yeni marka başvuruları, bunun bir ispatı olabilir.

UTG'nin dezavantajı ise üretiminin daha maliyetli olması. Bununla birlikte en son dedikodular, Galaxy Fold 2'nin ilk Galaxy Fold'dan daha ucuz olacağını söylüyor. Samsung'un bunu nasıl yapacağı tam olarak bilinmiyor ancak telefon 18 Şubat'ta Galaxy S11 ile birlikte tanıtıldığında daha iyi bir fikrimiz olacak.

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