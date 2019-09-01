Galaxy Fold 2 İçin Üç Muhtemel Tasarım Ortaya Çıktı!
Henüz birincisi bile ortada yok ama yeni ortaya çıkan patentler, Samsung'un Galaxy Fold 2 için düşündüğü tasarımları gözler önüne seriyor!
Samsung Galaxy Fold henüz piyasaya sürülmedi ancak Galaxy Fold 2'nin tasarımını gösteren patentler gelmeye devam ediyor. LetsGoDigital tarafından keşfedilen üç patentten ikisi, şu anki modele benziyor.
Kitap gibi katlanan telefonun arkasında üç kamera, ön yüzündeki çentiğin üzerinde iki kamera yer alıyor. Ana ekranı kapattığınızda görünen mini ekranın üzerinde de bir kamera var. Galaxy Fold'a benzer şekilde, telefonun küçük ekranının çerçevesi oldukça geniş. Göze ilk çarpan fark ise çentiğin patentlerdeki cihazlarda çok daha küçük olması. Patentlerden biri, çentiği ekranın sağ köşesi yerine sol kenarına yaklaştırıyor.
Üçüncü patent, katlanan telefonlar gibi cihanın eninden katlanıyor, dolayısıyla şu anki modelden oldukça farklı. Bu tasarımda çentik, ekranın üstünde merkezde yer alıyor. İkinci ekran ise üstte ve ortada bulunuyor ve kareye yakın bir en boy oranına sahip. Bunlar dışında ikinci ekranın çerçevesi yine oldukça kalın ve kameralar, benzer biçimde diziliyorlar.
Patentlerin çoğu zaman gerçek ürünlere dönüşmediğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Yani bu tasarımlar, muhtemelen Galaxy Fold 2'yi yansıtmıyorlar. Zaten telefonun ikinci sürümü için bir süre beklememiz gerekecek, çünkü Galaxy Fold'un eylülde satışa sunulması bekleniyor ve ikinci model hakkında henüz çok fazla bilgi yok.
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