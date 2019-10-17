Galaxy Fold 2'den Yeni Haberler Var!
İkinci Galaxy Fold'un "kod adı" ve renk seçenekleri, yeni raporlara göre bunlar olacak
Samsung'un bir sonraki katlanabilen telefonunun kod adının "Bloom" olduğu ortaya çıktı. Korece yayın The Bell'den gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Fold 2 için yazılım geliştirmeyi de başlattı.
Rapor, Galaxy Fold 2'nin nisanda Galaxy S11 ile birlikte tanıtılabileceğini söylüyor, aynı Galaxy Fold'un Galaxy S10 ile birlikte tanıtılması gibi. "Çiçek açması" anlamına gelen Bloom sözcüğünün Samsung tarafından tam olarak neden kod adı olarak tercih edildiği ise bilinmiyor. The Bell'e göre bu isim, ikinci katlanabilen telefonun Samsung'un katlanabilen telefon kategorisinde pazar payını genişletmesine yardımcı olmasıyla ilgili.
İddiaya göre Samsung, ikinci Galaxy Fold'un ekran boyutu hakkında henüz bir karar vermedi. İlk raporlar, telefonun 6,7 inç ekranla geleceğini söylüyordu, ancak firmanın ekranı 8,1 inçe kadar büyütmeyi düşündüğü anlaşılıyor.
Son olarak Sammobile, telefonun beyaz, siyah ve mor renk seçenekleriyle geleceğini "doğruladığını" söylüyor. Bunların yanında firma, muhtemelen dördüncü bir renk seçeneği de sunacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın