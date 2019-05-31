Galaxy Fold Gibi Bir Apple Patenti
Apple'ın hayalini kurduğu bu katlanabilir cihaz, geleceğin "cebinize sığan iPad'ine" ait olabilir!
Bir türlü gerçeğe dönüşmeyen katlanabilir telefonlar, Samsung Galaxy Fold'un ikinci kez ertelenmesiyle karanlık bir tünelden geçiyor. Huawei'nin başı ABD ile dertte olduğundan Mate X'in geleceği de şüpheli hale geldi. Şimdi ise Apple'ın katlanabilen telefon yarışına girmek istediği ortaya çıktı.
Patently Apple'ın keşfettiği yeni Apple patentleri, firmanın hayal ettiği, çok da farklı görünmeyen katlanabilen telefon tasarımlarını gösteriyor. Patentte görünen cihaz, Samsung Galaxy Fold'a benzer bir yöntemle katlanıyor. En önemli fark ise ekranın iki kez değil, üç kez katlanması. Dolayısıyla Apple'ın patentinde görünen cihaz, telefondan farklı bir cihaz da olabilir. Patentte cihazın türüyle ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyelim.
Bu tasarım, yeni, daha taşınabilir bir iPad Pro'ya yönelik olabilir. Elbette her patenti alınan fikir gerçeğe dönüşmüyor. Bu yüzden Galaxy Fold gibi bir iPad Pro beklemenizi önermiyoruz. Dahası Apple'ın 2020 veya 2021'den önce ekranı katlanabilen herhangi bir cihaz üretmesi beklenmiyor.
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