Galaxy Fold, iPhone 11 ile Aynı Gün Gelebilir
Galaxy Fold'un piyasaya sürüleceği söylenen tarih, yeni iPhone'ları bekleyenler için büyük bir sürpriz olabilir!
Şubatta duyurulan Samsung Galaxy Fold'un piyasaya sürülmesi, çıkan bazı sorunların ardından ertelenmişti. İddiaya göre Galaxy Fold için bekleme sona ermek üzere.
Korece web sitesi The Investor'e göre Galaxy Fold, 18-20 Eylül tarihleri arasında ABD ve Kore'de satışa sunulacak. Telefonun eylülde satışa sunulacağına dair dedikoduları daha önce de duymuştuk ancak kesin bir tarihi ilk kez duyuyoruz. Daha önceki dedikodular, telefonun eylülde hazır olacağını söylese de, kesin bir günden bahsetmiyordu. Tarihin ortaya çıkması, Samsung yetkililerinin fikrinin netleştiğini gösteriyor olabilir.
Yeni iPhone'ların aynı tarihlerde piyasaya sürülmesi beklendiğinden, bu tarihler Apple'ın pek hoşuna gitmeyebilir. Ancak Galaxy Fold'un fiyatı muhtemelen yeni iPhone'a bile fark atacağından, Apple'ın avantajlı bir durumda olacağı söylenebilir. Elbette kullanıcılar, sürpriz bir davranışla tümü paralarını yepyeni (ancak biraz deneysel) bir teknolojiye, yani Galaxy Fold'a dökmeyi de tercih edebilirler.
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