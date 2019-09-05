Galaxy Fold Sonunda Satışa Sunuluyor
Çıkışı ertelenen ve bu sırada dayanıklılığı artırılan Samsung Galaxy Fold, sonunda piyasaya sürülüyor!
Samsung, aradan geçen ayların ardından katlanan Galaxy Fold'u piyasaya sürmeye hazır. Firma, Galaxy Fold'un satışına yarından (6 Eylül) itibaren Güney Kore'de başlayacak.
Firma, telefonu dünya çapında diğer ülkelere ulaştıracağını da doğruladı. Galaxy Fold'un bu ayın sonuna doğru Avrupa ve Amerika'ya ulaşması bekleniyor.
Samsung'un ilk katlanan ekranlı telefonu olan Galaxy Fold, 4,6 inç HD+ dış ekran ve 7,3 inç Dynamic AMOLED katlanan ekranla geliyor. Qualcomm Snapdragon 855 işlemciye yer veren cihaz, 12GB RAM'e sahip ve 512GB UFS 3.0 depolama sunuyor. Toplam altı kamerayla gelen Galaxy Fold'un pil kapasitesi, 4.380 mAh.
Galaxy Fold'un ilk sürümünde çıkan sorunlar, cihaz piyasaya sürülmek üzereyken askıya alınmasıyla sonuçlanmıştı. Samsung geçen süre içeresine cihazın dayanıklılığı için önemli geliştirmeler yaptı.
Galaxy Fold, yarın Güney Kore'de Cosmos Black ve Space Silver renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
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