Galaxy Fold'u Sadece Samsung'a Tamir Ettirin
Akıllı telefonlara belki de yeni bir yön verecek olan Samsung Galaxy Fold'u tamir etmek ne kadar kolay? Cevap: Çok zor!
Piyasaya sürülmek üzere olan Galaxy Fold'u onarmak, tam bir kabus olabilir. Bunun nedeni muhtemelen aklınıza ilk gelen neden değil.
Galaxy Fold'un 7,3 inç'lik ekranı Weibo'da ortaya çıkan bir detaylı incelemeye göre kolayca sökülebiliyor. Zor olan, 4,6 inç'lik ön ekranı çıkarmak. Ekranın çıkarma işlemi sırasında çatladığı gözleniyor.
Galaxy Fold sıradan bir telefon olmadığından, arızalanması halinde onu herhangi bir telefon tamircisine götürüp tamir ettirmeye kalkmak, doğru bir tercih olmayabilir. İnceleme, menteşenin beş ana bileşenden oluştuğunu, sadece birisine gelecek hasarın tüm cihazı kullanılmaz hale getirebildiğini gösteriyor. Bu yüzden onarım işini sadece Samsung'un yapmasında fayda var.
Telefonu inceleyen gizemli kişiye göre menteşe bileşenlerini kusursuz biçimde hizalamak gerekiyor, aksi halde ekran, katlanma mekanizması ve diğer bileşenler hasar görüyor. Parçalama işini genellikle yapan iFixit'in de Galaxy Fold hakkında aynı şeyleri söyleyip söylemeyeceği merak konusu.
Tekrarlamak gerekirse Galaxy Fold'a bir servet döktükten sonra onu tamir ettirmek için alternatif yollar aramamanızda fayda var. Aksi halde garantiyi kaybedeceğiniz gibi telefonunuzdan da olabilirsiniz.
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