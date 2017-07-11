Galaxy J7 (2017), Çin'de Çift Kameralı Olabilir!
Sızan bazı görüntüler, Galaxy J7 (2017)'nin Çin'de çift kameralı olacağını gösteriyor!
Samsung, dünya çapında diğer piyasalarda yeni Galaxy J (2017) serisini zaten çıkarmıştı. Çift arka kamera bugünlerde popüler olmasına rağmen, serideki hiçbir cihaz buna sahip değildi.
Firmanın amiral gemisi cep telefonlarına çift kamera sistemini getireceği söylentileri uzun zamandır var. Galaxy S8'in buna sahip olacağını "doğrulayan" sayısız haber olmuştu, ama amiral gemisi bu özelliğe sahip değil.
Bir ihtimal de Samsung'un çift kamera sisteminden son versiyonda vazgeçmiş olduğu, çünkü çift kameralı Galaxy S8 prototipleri görmüştük.
Ayrıca Galaxy J7 (2017)'nin arkasında çift kamera olan bir versiyonunun olacağı söylentileri de olmuştu. Bu cihazın SM-J7310 model numaralı bir Çin sürümünden sızan görüntülerde açıkça dikey çift kamera sistemi görülüyor.
Hepsi bu da değil, resimlerde ayrıca dokulu bir yüzey görünüyor. Yalnız bu Samsung telefonlara yeni sayılmaz.
Samsung'un ülkede bu cebi ne zaman piyasaya süreceği belirsiz. Bu görüntüleri internete sızdıran kaynak, Galaxy J7 (2017)'nin bu sürümünün geliştirilmesinin durdurulduğundan bahsetmiş.
Samsung bu konuda henüz bir şey söylemedi, bu yüzden bu model hakkındaki belirsizlik devam ediyor.
H. Hüseyin Öztürk
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