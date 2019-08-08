Galaxy Note 10: 25W mı 45W mı?
En çok tartışılan soru cevabını buldu: Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus hangi şarj adaptörüyle geliyor?
Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus, yeni hızlı şarj yetenekleriyle geliyorlar. Peki Samsung'un yeni telefonları, kabloyla ne kadar hızlı şarj oluyor?
Dedikodular doğru çıkmış gibi görünüyor çünkü Galaxy Note 10'da 25W, Galaxy Note 10 Plus'ta 45W şarj desteği bulunuyor. Yani Note 10 Plus, birkaç özelliğinde olduğu gibi hızlı şarjda da standart modelin biraz önünde. Ancak iki telefonun da kutusundan 25W şarj adaptörü çıkıyor, bu yüzden Note 10 Plus'ın hızlı şarj avantajını görebilmek için şarj adaptörüne para vermeniz gerekiyor.
Bununla birlikte 25W şarj adaptörü 4.500mAh'lik bir pili bile oldukça hızlı şarj ettiğinden, 45W'a ihtiyacınız pek yok.
Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın kablosuz şarj hızında da iyileştirmeler var. Sırasıyla 12W ve 15W hızlı kablosuz şarjı destekleyen telefonlar, eskisinden biraz daha hızlı şarj oluyorlar. Note 10 Plus'ın kablosuz şarj hızının eski Galaxy amiral gemilerinin kablolu şarjıyla aynı olacağı söyleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın