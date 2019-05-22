Galaxy Note 10 Arka Kameraları Böyle Olabilir!

Samsung, Galaxy Note 10'un arka kameraları için iPhone'da gördüğümüz sistemi tercih edebilir!

Galaxy Note 10, Dikey Arka Kameralarla Gelebilir

Yeni bir sızıntıya göre Galaxy Note 10'un arka kameraları, iPhone'da olduğu gibi dikey olarak sıralanabilir.

Samsung'un arka kamerayı bazı orta ve alt seviye telefonlarda sol üst köşeye yerleştirdiğini görmüştük. Aynısı, firmanın en lüks telefonu Galaxy Fold için de geçerli. Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, arka kameraların sol üst köşeye sıralanacağını söylemekle yetinmiyor, ön kameranın ise Galaxy Note 10'un ekranının ortasında olabileceğini iddia ediyor. Bunlar doğruysa hem ön, hem de arka yüzüyle iPhone'a benzeyen bir Galaxy Note 10 ile karşılaşacağız.

Bu arada Ice Universe, Galaxy Note 10 Pro'nun dört arka kamerayla geleceği iddialarına eklemede bulundu ve Note 10'un kamera donanımının Galaxy S10 ile eşleşeceğini söyledi.

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