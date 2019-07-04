Galaxy Note 10 Davetiyesinde "Gizli" Sürpriz
Samsung'un yollamaya başladığı Galaxy Note 10 tanıtım davetiyelerinde, gizli bir sürpriz de saklı olabilir!
Galaxy Watch birinci yılını doldurmak üzere. Peki, bir sonraki Samsung saati ne zaman hazır olacak? Yakında olabilir, çünkü Samsung'un Galaxy Note 10 için hazırladığı davetiye, etkinlikte bir saat görebileceğimizi söylüyor.
Samsung, davetiyeye ek olarak gönderdiği epostada "Galaxy ekosistemini bir sonraki seviyeye taşıyacak yeni cihazlar" tanıtacağını söylüyor. Cümledeki "cihazlar" sözcüğü, sadece Galaxy Note'un farklı modellerinden değil, farklı tür cihazlardan bahsediyor olabilir. Buradan kesin olarak bir akıllı saatin tanıtılacağı anlamını çıkarmak mümkün değil, ancak yeni bir Note ile yeni bir Tizen saatin tanıtılması yerinde olabilir.
Galaxy Watch'un ilk modeli, Galaxy Note 9 ile birlikte Ağustos 2018'de tanıtılmıştı. Gear Sport ise bir sene önce, Note 8 ile beraber tanıtılmıştı. Samsung'un son giyilebilir teknolojileri de telefonlarla birlikte tanıtılmıştı. Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Fit E'nin tamamı, Galaxy S10 etkinliğinde ortaya çıkmıştı.
Eğer bu "cihazlar" bambaşka bir şey değilse, sızıntılarını son zamanlarda gördüğümüz Galaxy Watch Active 2'yle de tanışabiliriz.
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