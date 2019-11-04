Galaxy Note 10, Galaxy Note 9'u "Yendi"

Galaxy Note 10 serisinin aldığı pozitif tepkiler düşünülürse, Galaxy Note 9'dan daha fazla sattığını duymak bir sürpriz olmayabilir. Yine de Samsung bu durumu yılın üçüncü çeyreği için tam gelir raporunda resmi olarak doğruladı.
Mobil bölümünün gelirleri 2019 ikinci çeyreğine göre özellikle Galaxy Note 10 satışları sayesinde oldukça yüksekti. Gelir neredeyse 25 milyar dolara ulaşırken işletme karı 2018 üçüncü çeyreğine göre neredeyse %30 yükselerek 2,5 milyar dolara ulaştı. Koreli dev ayrıca daha fazla 5G telefon ve Galaxy Fold ile de teknolojik öncülüğünü gösterdi.
Samsung, bu yıl daha önceki yıllara göre çok daha fazla cihaz seçeneği sundu ve özellikle giriş seviyesine odağını arttırdı. Galaxy Note 10'un yanı sıra bu kararların da firmanın karını pozitif bir şekilde etkilediği söylenebilir.
Firma, bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasanın sakinleşmesini bekliyor. Üst seviye telefonların ilgi çekiciliği ve "yeni" olma durumlarının kaybolmaya başlaması ile beraber cep telefonu talebi genellikle yıl sonuna doğru azalıyor ve hayranlar bir sonraki seri için beklemeyi tercih ediyor. Genel olarak satışın azalması beklense de Samsung, Galaxy A serisinin satışlarının aynı seviyede devam etmesini bekliyor. Ayrıca şirket, Galaxy Note 10 satışlarının azalması ile beraber bölümün karlılığının da azalmasını ve yılın sonuna doğru, özellikle tatil döneminde, pazarlama masraflarının artmasını bekliyor.
Samsung, 5G ağların daha fazla ülkeye yayılması ile beraber 2020 yılında 5G akıllı telefonların satışında artış yaşanacağına emin. Mobil piyasa genel olarak rekabetçi kalmaya devam edecek. Samsung'un planı ise rekabetçiliğini geliştirmek için daha fazla 5G cihaz ve katlanabilir akıllı telefon sunmak olacak.
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