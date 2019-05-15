Galaxy Note 10 Kamera Trenini Kaçıracak
Samsung'un S Pen'iyle özelleşen Note ailesinin gelecek üyesi Galaxy Note 10, beklenen bu özellikten yoksun kalabilir!
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce sizlerle Samsung Galaxy 11'de 64 MP'lik bir kameranın yer alabileceği haberini paylaşmıştık. Yeni 64 MP ISOCELL Bright GW1 ve 48 MP ISOCELL Bright GM2 sensörlerini hayata geçiren Samsung, bu teknolojiyi muhtemelen Galaxy Note 10'a yetiştiremeyecek.
Samsung Galaxy Note 10'un ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Buna karşın Samsung'un yeni sensörlerini 2019'un ikinci yarısında seri üretime geçireceği bilgisi, Galaxy Note 10'un bu yeni sensörlerden mahrum olacağını gözler önüne seriyor.
Özellikle yeni tanıtılan her amiral statüsünde akıllı telefonun kameralarıyla birtakım özelleştirmeler yaparak göz alıcı hale geldiği günümüzde, Samsung'un Galaxy Note 10'u hangi özelliği ile parlatacağı şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen yine S Pen üzerinde birtakım özelleştirmeler göreceğiz ve performans olarak iyileştirmelere şahit olacağız. Ancak Samsung'un yeni ISOCELL sensörlerinin yetişmemesi, Galaxy Note 10'a amiral gemisi yarışında puan kaybettirebilir.
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