Samsung Galaxy S11'e Müthiş Kamera
Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S11'de herkesin beklentisini aşan bir kamera yer alabilir!
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefonlarda megapiksel savaşları tüm hızıyla sürüyor. Galaxy S10+'ta 3'lü kamera dizilimini kullanan Samsung, gelecek amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S11'de tam 64 MP ölçüsünde bir kamera kullanabilir.
Özellikle son dönemde akıllı telefon pazarında kamera noktasında önemli bir sıçrayış görüyoruz. Galaxy S10+'ta 3'lü kamera dizilimi yer alırken, Huawei P30 Pro'da da benzer bir sistem mevcut. Ayrıca P30 Pro'da 5x optik zum olanağıyla yüksek miktarda yakınlaştırma seçenekleri sunulabiliyor. Öte yandan Xiaomi Mi 9 ile Honor View 20'de de tam 48 MP ölçüsünde kameraların yer aldığını görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca, elbette önümüzdeki sene beklenen akıllı telefonlarda çok daha yüksek çözünürlükler görmek mümkün olacak.
Bunlardan biri de anlaşılan Galaxy S11 olacak. Zira Samsung, yaptığı duyuru ile yeni mobil kamera sensörünü duyurdu. 64 MP ISOCELL Bright GW1 ve 48 MP ISOCELL Bright GM2 imaj sensörlerini resmi sitesinden de duyuran Samsung, böylece gelecek telefonlarında mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor.
Samsung ISOCELL Brighr GW1 ve GM2 için şu anda son çalışmalar yapılıyor. Bu yılın ikinci yarısından itibaren seri üretimine geçilecek olan sensörler, böylece gelecek yıla hazır olacak.
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