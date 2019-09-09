Galaxy Note 10 KlaytnPhone Piyasaya Sürülüyor

Galaxy Note 10'a farklı özellikler kazandıran KlaytnPhone, Güney Kore'de satışa sunuldu!

Galaxy Note 10 KlaytnPhone Çıktı

Kripto para telefonu KlaytnPhone, Güney Kore'de gerçeğe dönüştü. KlaytnPhone, aslında Galaxy Note 10 veya Note 10 Plus'ın değiştirilmiş bir sürümü.

Samsung Blockhain Keystore'da yüklü 2.000 birim KLAY dijital parayla gelen telefon, bir dizi blok zinciri uygulaması da sunuyor. 5G desteğiyle gelen telefonun Galaxy Note 10 5G ve Galaxy Note 10 Plus 5G seçenekleri bulunuyor.

Telefonların fiyatları, kripto özelliği olmayan Galaxy Note 10 5G modellerine yakın. Galaxy Note 10 KlaytnPhone'un fiyatı 1.248.500 Won'dan (1.047 dolar) başlıyor.

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