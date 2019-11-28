Galaxy Note 10 Lite, Bluetooth S Pen ile Geliyor

Samsung'un Galaxy Note 10 Lite (SM-N770) üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Şimdi ise telefonun kalem aksesuarı S Pen, FCC onayından geçti.
FCC belgeleri, Galaxy Note 10 Lite'ın Galaxy Note 9 ve 10'da olduğu gibi Bluetooth destekli bir S Pen ile geleceğini söylüyor. Kalemin içinde bir hareket algılayıcı jiroskopun olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Bu sensör sayesinde kalemi havada hareket ettirip, belirli işlevleri etkinleştirmeniz mümkün oluyor.
Galaxy Note 10 Lite'ın teknik özellikleri şimidilik pek bilinmiyor. Sammobile, cihazın 128GB depolama alanıyla geleceğini iddia ediyor, ancak hepsi bu kadar. Telefonun aralıkta tanıtılacağına inanılıyor, bu yüzden yeni bilgilerin önümüzdeki günlerde gelmesini bekleyebiliriz.
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