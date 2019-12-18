Galaxy Note 10 Lite Çizimleri Sızdı

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'un Lite sürümleriyle ilgili bilgiler, bir süredir internette dolaşıyor. Şimdi ise Note 10 Lite'ı net olarak gösteren, "resmi" çizimler ortaya çıktı.
Resimler, cihazın arka yüzünde kare şekilli bir kamera bölümüne sahip olduğunu gösteriyor. Galaxy Note 10 Lite'ın üç arka kamerayla gelebileceği anlaşılıyor. Yeni Galaxy A51 ve A71'in benzer bir kamera dizilimiyle geldiğini biliyoruz, yani firma yatay kamera düzeninden vazgeçmiş olabilir. Kameraları teknik özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.
Tek ön kamera, Note 10'da olduğu gibi ekranın üstünde, ortada bulunan bir deliğin içinde yer alıyor. Cihazın ekranı kavisli değil, düz gibi görünüyor. Çizimlerden telefonun en az üç renk seçeneğiyle geleceği anlaşılıyor.
S Pen, Note serisinin en önemli özelliklerinden biri olduğundan Note 10 Lite da bir S Pen kalem ile gelecek. Bu S Pen'in Bluetooth 5.1 desteğiyle gelebileceği söyleniyor. Telefonun teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla şey bilinmiyor. Bazı raporlara göre Note 10 Lite, Ocak 2020'de S10 Lite ile birlikte satışa sunulacak.
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