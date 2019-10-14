Galaxy Note 10 Lite, Yanında S10 Lite'ı da Getirebilir!
Samsung'un ucuz bir Galaxy Note 10 sürümü üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Ama ucuz bir Galaxy S10 sürümü de ona eşlik edebilir!
- Levent Öztürk
Görünene göre Samsung, bu yıl sunduğu Galaxy S 10 ve Galaxy Note 10 telefonlarının üç ve iki modelini sunmuş olmasına rağmen satışlardan çok hoşnut değil. Daha önce Samsung'un SM-N770F model numarası ile daha ucuz bir Galaxy Note üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de SM-G770F model numarasına sahip bir telefon daha ortaya çıktı. Eğer kaynaklar SM-N770F'in Galaxy Note 10 Lite olduğu konusunda haklılarsa, bu yeni telefonun da Galaxy S10 Lite olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
DroidShout tarafından da desteklenen iddiaya göre SM-G770F, Galaxy A91 ile aynı özelliklere sahip olacak. Galaxy A91'in özellikleri arasında Snapdragon 855, 8GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera ve 12MP ve 5MP ultra-geniş ve derinlik algılayıcıları, 32MP ön kamera, 45W şarj ile 4500mAh batarya, 6,7 inçlik Full HD+ ekran ve Android 10 bulunuyor.
Eğer iki cihaz bu özellikleri paylaşacaksa, Galaxy S10 Lite'ın, kameralar hariç her alanda Galaxy S10e'den daha iyi olacağı söylenebilir. Galaxy A50s ve Galaxy M30s gibi orta seviye telefonlarda 48MP arka ve 32MP ön kameraları daha önce de gördük ancak bu kameraların, Samsung'un üst seviye Galaxy S10 ve Note 10 serisi telefonlarının kalitesine yaklaşmadıkları rahatlıkla söylenebilir. Buna rağmen S10 Lite, Galaxy S10, S10+ ve Note 10'a karşı batarya kapasitesi ve şarj hızı konusunda da öne geçecek gibi gözüküyor.
Tabii ki her zaman olduğu gibi bu söylentilerin kesinlikle doğru olduklarını söylemek mümkün değil. Ancak Samsung'un piyasaya mümkün olduğunca fazla telefon sunmada bir sonraki adımı üst seviye telefonların daha ucuz sürümlerini üretmek olacak gibi gözüküyor. Kendisini diğer telefonlardan ayıran bir S-Pen'e sahip olan Galaxy Note 10 Lite konusunda bunun oldukça mantıklı olduğu söylenebilir ancak eğer Galaxy A91 ile aynı telefon olacak ise, Galaxy S10 Lite pek mantıklı bir sunum olmayabilir.
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