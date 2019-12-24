Galaxy Note 10 Lite'ın Teknik Özellikleri Sızdı

Ocak ayında Galaxy S10 Lite ile birlikte tanıtılacağına inanılan Galaxy Note 10 Lite'ın özellik listesi, internete sızdı.
Telefonun bazı özellikleri daha önce sızmış olsa da, birçok teknik özelliği hakkında bilgimiz yoktu. WinFuture.de'nin haberine göre Galaxy Note 10 Lite, standart Note 10 ile aynı 6,7 inç Infinity-O ekrana sahip olacak. Ekranın altında ultrasonik bir parmak izi tarayıcısı bulunacak. Sızan bilgilere göre Note 10 Lite, Exynos 9810 işlemciyle gelecek. Bu işlemcinin aynısı Galaxy S9 ve Note 9'da da kullanılıyor.
6GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanı sunan telefonun arkasında 12MP ana, 12MP ultra geniş ve 12MP telefoto kamera bulunuyor. Önde ise 32MP'lık bir kamera var.
Cihazın 4.500mAh'lik pili, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'a göre daha güçlü. 25W şarjı destekleyen telefonun S Pen'i, Bluetooth 5.1 yerine Bluetooth 5.0 ile geliyor. Son olarak telefonun kutusundan Android 10 ve One UI 2.0 ile çıkacağı söyleniyor.
Samsung, sızıntıya göre Galaxy Note 9 ile Note 10'un özelliklerini karıştıran bir telefon olacak gibi görünüyor.
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