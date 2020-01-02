Galaxy Note 10 Lite'ın Yeni Fotoğrafları Sızdı

Şu sıralar sıkça konuşulan Galaxy Note 10 Lite, henüz tanıtılmadı ancak telefonla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kez cihazı çalışırken, olduğu gibi gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.
Fotoğraflar, telefonun düz bir AMOLED ekranla geleceğini doğruluyor. Daha önce sızan teknik özellik listesi, ekran boyutunun 6,7 inç olacağını söylüyordu. Galaxy Note 10 Plus ve Note 10'da olduğu gibi Note 10 Lite'ın da ekranının ortasında bir selfie kamerası bulunuyor. Fotoğrafta telefonla gelen S Pen'i de görebiliyoruz.
Galaxy Note 10 Lite'ın arka yüzünün tasarımı, Galaxy S10 ve Note 10'a pek benzemiyor. Arka yüzde kareye yakın şekilli bir kamera çıkıntısı, üç kamera sensörüne ve bir LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Üçlü kamera sisteminin 12MP, 12MP telefoto ve 12MP ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor.
Galaxy Note 10 Lite'ın Exynos 9810 işlemci, 6GB RAM, 128GB depolama, microSD kart slotu, NFC, kulaklık girişi ve Bluetooth 5.0 ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Note 10 Lite'ın bir hafta sonra başlayacak CES 2020'de tanıtılması bekleniyor.
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