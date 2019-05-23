Galaxy Note 10, Note 9'dan Daha Büyük Olacak
Yeni gelen bilgilere göre Samsung'un S Pen'li akıllı telefon ailesinin gelecek üyesi Galaxy Note 10, Note 9'dan daha da büyük olacak!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un ağustos ayında tanıtması beklenen Galaxy Note 10 akıllı telefonu hakkında yeni bilgiler geldi. Sızan bilgilere göre Galaxy Note 10'da daha geniş bir ekran yer alacak ve buna bağlı olarak görüntüleme oranı da artacak. Galaxy Note 9'da 18.5:9 görüntü oranı bulunurken, bu oran Galaxy Note 10'da 19:9 şeklinde olacak.
Yeni görüntüleme oranıyla Galaxy S10'daki 19:9 oranı yakalayacak olan Galaxy Note 10, öte yandan ekran boyutuyla da Note 9'a kıyasla daha büyük olacak. Note 10'da 6.66 inç büyüklüğünde bir ekranın yer alacağı konuşuluyor. Galaxy Note 9'un ekranı ise bilindiği gibi 6.4 inçti.
Galaxy Note 10 ile ilgili sızan bilgiler yalnızca ekran boyutuna ilişkin değil. Note 10'da yine 4300 mAh kapasitesinde bir batarya olabileceği de belirtiliyor. Bununla da yine Galaxy Note 9'un 4000 mAh bataryasına yükseltme getirecek olan Samsung, ayrıca Galaxy S10 Plus'ın 4100 mAh kapasiteli bataryasından da daha fazla alan sunacak. Böylece Galaxy Note 10, 4380 mAh kapasiteli katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold ve 4500 mAh'li Galaxy S10 5G'den sonra en büyük batarya kapasitesi sunan model olacak.
Bu noktada Galaxy Note 10'un da ayrı bir 5G modelinin beklendiğini de söyleyelim.
Son olarak Note 10'da fiziksel tuşun yer almayacağı, 4 arka kameraya sahip olacağı ve S Pen'in üzerinde de ayrı bir kamera bulunacağına ilişkin söylentiler var. Elbette tüm bunları Galaxy Note 10 tanıtılmadan kesinleştirmek güç.
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