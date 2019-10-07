Galaxy Note 10 Performans Modu İşe Yarıyor mu?
Galaxy telefonlarda "çözünürlük ve parlaklığı" artıran performans modunun tanımı, Galaxy Note 10'da değişti. Peki ama gerçekten işe yarıyor mu?
Samsung'un son birkaç senedeki tüm telefonları, çeşitli güç tasarrufu modlarıyla geliyor. Şu anki Galaxy cihazlarında dört güç modu bulunuyor. Bunlardan biri olan "Performans modu" ilk bakışta cihazın hızını artıran bir mod gibi görünüyor, ancak yakından bakıldığında sadece ekran parlaklığını artırıp, çözünürlüğü maksimuma çıkardığı gözleniyor.
Bunun çok anlamlı olmadığını fark eden Samsung, Galaxy Note 10 ile birlikte performans modnunun tanımlamasında (ve kendisinde) bir değişiklik yaptı. Buna göre performans modu, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın sistem hızını da artırıyor. Yukarıda Galaxy S10+ (solda) ile Galaxy Note 10+'tan alınmış ekran görüntülerini karşılaştırabilirsiniz. Note 10+'tan alınan ekran görüntüsünde, performans modunun "sistem hızını artırdığı" belirtiliyor.
Bununla birlikte yapılan ilk testler, performans modunun hissedilir bir hız artışı sağlamadığını söylüyor. Hız testi uygulamaları bu moddan faydalanıyor olabilir, ancak bu durumda performans modunun günlük kullanım için bir katkısı kalmıyor. Samsung, yalnızca ekran parlaklığını performans modunun aptalca görünmemesi için "sistem hızını artırır" yazmış olma ihtimali de var, ancak bu durumda da firma, kullanıcıyı açıkça yanıltmış olacaktır.
Galaxy Note 10 veya Note 10+'ta performans modunu denemek istiyorsanız, Ayarlar > Cihaz bakımı > Pil yolunu izleyin ve Güç moduna dokunun. Burada Yüksek performans'ı seçin ve Uygula düğmesine dokunun. Güç modunu değiştirmek için bildirim bölümünü de kullanabilirsiniz.
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