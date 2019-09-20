Galaxy Note 10 Plus DxOMark'ta Tepeye Yerleşti
Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 10, DxOMark'ta kategori bazında da tepeye yerleşti. Ancak...
- Ercan Uğurlu
Samsung'un yakın zamanda tanıttığı yeni amirali Galaxy Note 10 Plus 5G'nin daha önce de kameralarıyla ana sıralamada liste başına yerleştiğinin haberini yapmıştık. 117 puanla şu an sıralamada Huawei P30 Pro'nun önünde yer alan Note 10 Plus 5G modeli, 99 puanla ise en iyi selfie kameralı akıllı telefon olarak da listede yer alıyor. Evet, ana sıralamada gayet iddialı bir konumda olan Galaxy Note 10+ 5G, peki alt ketegorilerde ne durumda?
Yine DxOMark tarafından açıklanan listeye göre, akıllı telefonları "Wide" ve "Night" modlarıyla değerlendiren uzmanlar, yeni bir sıralama yapmışlar. Bu listeye göre Galaxy Note 10+ 5G modeli Wide, yani geniş açılı fotoğraf çekimlerinde listebaşında yer alırken, Night, yani gece çekimlerinde ise Huawei P30 Pro'nun arkasında kalmış.
Bizim de Galaxy Note 10 Plus incelememizde belirttiğimiz gibi gece modunda pek iyi sonuçlar üretemeyen Galaxy Note 10 Plus'ın kategoride ikinci sırada olması pek şaşırtıcı değil. Fakat DxOMark'ın sonucuna göre Huawei P30 Pro ile aynı puanı (59 puan) toplaması da ilginç doğrusu.
Bir diğer dikkat çekeceğimiz ayrıntı ise DxOMark'ın ana listede yine Note 10+'a "en iyi selfie kameralı telefon" puanı vermesine ilişkin olacak. Zira Note 10 Plus 5G de Note 10 Plus modeli de Galaxy S10 Plus ile teknik olarak aynı altyapıyı kullanıyor. Hatta diyafram aralığı daha geniş (f/2.2). Ancak buna karşın Galaxy S10+ ve Galaxy S10+ 5G, 96 ve 97 puan alırken, Note 10+ 5G 99 puanla zirvede yer alıyor.
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