Galaxy Note 10 Plus'ın Star Wars Sürümü Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Note 10 Plus'ın Star Wars'tan esinlenen yeni özel sürümünü duyurdu. Yeni model, 20 Aralık'ta gösterime girecek olan serinin son filmi The Rise of Skywalker'ı kutluyor.
Galaxy Note 10 Plus'ın siyah bir sürümü olan yeni telefonun arkasında Star Wars logosu, arka kameranın, ses ve güç düğmelerinin etrafında ise kırmızı bir çizgi yer alıyor. Telefonun S Pen kalemi de kırmızı ve siyah renklerden oluşuyor. Telefon, yine Star Wars logolu özel bir kılıfla geliyor. Son olarak Galaxy Buds kulaklıklar da siyah ve kırmızı renklerini kullanıyor.
Star Wars temalı duvar kağıtlarının, simgelerin ve animasyonların dahil edildiği telefon, Türkiye dahil Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Kore, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç, BAE, İngiltere ve ABD'de 13 Aralık'ta satışa sunulacak.
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