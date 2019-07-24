Galaxy Note 10 Pro ve Note 10 Beraber Sızdı!

Galaxy Note 10, daha etkileyici olması beklenen Note 10 Pro'yla birlikte, çizimde değil "gerçek hayatta" göründü!

Galaxy Note 10 Pro ve Note 10 Beraber Sızdı!

Sızıntıları giderek hızlanan Galaxy Note 10'dan gelen son görüntüler, telefonu gerçek hayat içerisinde gösteriyor.

Paylaşımları genellikle isabetli olan @UniverseIce tarafından paylaşılan görüntülerde Galaxy Note 10 ve Note Pro yan yana görünüyor. Fotoğraflarda görünenlerin, şimdiye kadarki Galaxy Note 10 sızıntılarıyla uyum içinde olduğu söylenebilir. Ekrandaki delikli kameradan arka yüzdeki kamera sıralamasına, bildiklerimizle çelişen bir şey görmüyoruz.

Ancak fotoğraflar, şimdiye dek bilmediğimiz bir şey de söylemiyor. Bildiğiimiz bir şey var ise, o da Galaxy Note 10 Pro'nun daha büyük ekran ve daha gelişmiş ön kamerasıyla etkileyici bir telefon olacağı.

Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliği 7 Ağustos'ta gerçekleşecek, yani bu fotoğraftakilerin gerçek olup olmadığını fazla beklemeden göreceğiz.

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