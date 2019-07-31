Galaxy Note 10'a Daha İyi Su Koruması
Yeni Galaxy Note 10 sızıntıları, su ve toz dayanıklılığından ekran çözünürlüğüne ilginç şeyler söylüyor!
Galaxy Note 10 ile 7 Ağustos'ta tanışacağız, ancak sızıntılar bu hızda gelmeye devam ederse, tanışacağımız çok şey kalmayacak. Bu kez Note 10 ile ilgili birkaç yeni bilgi birden internette dolaşmaya başladı.
İlk olarak Twitter'daki sızıntı isimlerinden Ishan Agarwal'a göre Galaxy Note 10, süper hızlı kablosuz ve kablolu şarj ile gelecek. Bunun yanında cihaz, 12MP ana kamera ve f/1,5 diyafram değeri sunacak. Daha da önemlisi, standart Galaxy Note 10 modelinin QHD yerine Full HD+ ekran çözünürlüğü sunacağının iddia edilmesi. 2014'ten bu yana bütün Galaxy Note'ların QHD ekranla geldiğine bakarsak, bu büyük bir değişiklik demek. Dolayısıyla bu dedikoduya bol miktarda şüpheyle bakmakta fayda görüyoruz.
All Samsung Galaxy Note10 Series phones will have the Super Fast Wireless & Wired Charging. Also, it will have a new IP69 Water Resistant Rating. The main 12MP will have f/1.5 as the lowest aperture. The display of Non-Plus is indeed FHD+ and not QuadHD (??)! #GalaxyNote10 pic.twitter.com/YcYRPGvZkG— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 29, 2019
Bir başka iddiaya göre Galaxy Note 10, IP69 toz ve su dayanıklılığı puanıyla gelecek. Burada "6" toz korumasını ve bir cihazın alabileceği en yüksek koruma seviyesini gösteriyor. Yani cihazın toza tam anlamıyla dayanıklı olduğu anlaşılıyor. "9" ise "yüksek basınca, buharlı temizlik işlemlerine" karşı koruma demek. Bunların ne kadar ek fayda sağlayacağı ise bilinmiyor.
Samsung Galaxy Note 10: So sieht das Top-Smartphone in Rosa aus - offizielle Marketing-Bilder vorab https://t.co/Z5FMtqJStN— WinFuture.de (@WinFuture) July 29, 2019
Son olarak WinFuture, Galaxy Note 10'un pembe renkli bir modelini paylaştı ve bu renk seçeneğinin standart Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro'ya geleceğini iddia etti. Ancak Samsung'un her renk seçeneğini her ülke ve bölgeye sunmadığını biliyoruz, yani pembe Note 10'u alma şansınız olmayabilir.
Galaxy Note 10'u görmek için neyse ki bir hafta beklemeniz yetecek. Firmanın 7 Ağustos'taki Unpacked etkinliğini size canlı olarak aktaracağız.
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