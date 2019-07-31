Galaxy Note 10'a Daha İyi Su Koruması

Yeni Galaxy Note 10 sızıntıları, su ve toz dayanıklılığından ekran çözünürlüğüne ilginç şeyler söylüyor!

Galaxy Note 10'a Daha İyi Su Koruması

Galaxy Note 10 ile 7 Ağustos'ta tanışacağız, ancak sızıntılar bu hızda gelmeye devam ederse, tanışacağımız çok şey kalmayacak. Bu kez Note 10 ile ilgili birkaç yeni bilgi birden internette dolaşmaya başladı.

İlk olarak Twitter'daki sızıntı isimlerinden Ishan Agarwal'a göre Galaxy Note 10, süper hızlı kablosuz ve kablolu şarj ile gelecek. Bunun yanında cihaz, 12MP ana kamera ve f/1,5 diyafram değeri sunacak. Daha da önemlisi, standart Galaxy Note 10 modelinin QHD yerine Full HD+ ekran çözünürlüğü sunacağının iddia edilmesi. 2014'ten bu yana bütün Galaxy Note'ların QHD ekranla geldiğine bakarsak, bu büyük bir değişiklik demek. Dolayısıyla bu dedikoduya bol miktarda şüpheyle bakmakta fayda görüyoruz.

Bir başka iddiaya göre Galaxy Note 10, IP69 toz ve su dayanıklılığı puanıyla gelecek. Burada "6" toz korumasını ve bir cihazın alabileceği en yüksek koruma seviyesini gösteriyor. Yani cihazın toza tam anlamıyla dayanıklı olduğu anlaşılıyor. "9" ise "yüksek basınca, buharlı temizlik işlemlerine" karşı koruma demek. Bunların ne kadar ek fayda sağlayacağı ise bilinmiyor.

Son olarak WinFuture, Galaxy Note 10'un pembe renkli bir modelini paylaştı ve bu renk seçeneğinin standart Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro'ya geleceğini iddia etti. Ancak Samsung'un her renk seçeneğini her ülke ve bölgeye sunmadığını biliyoruz, yani pembe Note 10'u alma şansınız olmayabilir.

Galaxy Note 10'u görmek için neyse ki bir hafta beklemeniz yetecek. Firmanın 7 Ağustos'taki Unpacked etkinliğini size canlı olarak aktaracağız.

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