Galaxy Note 10'a "LED Efekti" Geldi
Galaxy Note 10 artık, kaybettiği LED bildirim ışığı özelliği varmış gibi davranabiliyor!
Galaxy Note 10'da bir uyarı LED'i bulunmuyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü uyarı ışığı, daha önce piyasaya sürülen Galaxy S10'da da yoktu. Ancak üçüncü parti uygulamalar, ön kameranın etrafını aydınlatarak benzer bir işlev sunabiliyorlardı.
Galaxy Note 10 kullanıcıları, arka ve ön kamera arasında geçiş yaparken kameranın etrafındaki kısmın aydınlandığını fark etmiş olmalılar. Samsung bu işlevi daha sonra EdgeLighting+ ile Galaxy S10'a getirdi. EdgeLighting+'a gelen son güncelleme ise öndeki kamera çentiğinin Galaxy Note 10'da bildirim ışığı gibi çalışmasını sağlıyor.
Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ için yeni eklenen "Black hole" efekti, bildirim geldiğinde ön kameranın etrafının aydınlanmasını sağlıyor. Efektin ne kadar süreceğini ve rengi seçmeniz mümkün.
İşlev, Edge lighting işlevinin bir parçası olduğundan, Edge lighting'ten faydalanacak uygulamaları seçmiş olmanız gerekiyor. Bunun için Settings > Display > Edge screen > Edge lighting > Manage notifications yolunu izleyip, uygulamaları yönetebilirsiniz.
EdgeLighting+, Good Lock modülünün bir parçası ancak dilerseniz bir APK dosyasını indirerek de kullanılabiliyor.
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