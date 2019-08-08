Galaxy Note 10'da Neden Kulaklık Girişi Yok?
Samsung'un Galaxy Note 10'lardan kulaklık girişini kaldırma nedenleri neler? Aslında hepsi, biraz "mazeret" gibi görünüyor!
Galaxy Note 10, sürpriz olmayan bir biçimde 3.5mm kulaklık girişine yer vermiyor. Samsung'un bu değişikliği neden yaptığına dair açıklama, firmanın bir yetkilisinden geldi.
3.5mm kulaklık girişinin kaldırılmasının ilk nedeni, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'a daha büyük bir pil yerleştirmek. Kulaklık girişi yerine daha büyük bir pil kullanarak 100mAh ek güç elde edildiği iddia ediliyor. Bunun kulaklık girişini kaldırmak için yeterli bir neden olmadığını düşünüyorsanız, firmanın ikinci bir iddiası daha var.
Samsung, 3.5mm standardını kaldırarak daha iyi bir titreşimli geri bildirim sunduğunu iddia ediyor. Kulaklık girişinden açılan boşluk, daha büyük bir dokunsal geribildirim bileşeni kullanmanın yolunu açıyor.
3.5mm kulaklık girişinin kaldırılmasının getireceği dezavantajları (dönüştürücü taşımak zorunda olmak, şarj ederken müzik dinleyememek gibi) diğer kefeye koyduğunuzda, sanki Samsung'un açıkladığı sebepler yeterli gibi görünmüyor. Elbette Samsung, kablosuz kulaklık kullanarak kablosuz bir geleceğe adım atmamızı istiyor da olabilir.
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