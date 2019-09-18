Galaxy Note 10'dan, Kendi Evinde Rekor Geldi!
Galaxy Note 10, kendi evinde Galaxy S8'in elinde bulunan önemli rekoru yerle bir etti!
Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus, Samsung'un kendi ülkesi Güney Kore'de 25 günde bir milyondan fazla satarak yeni bir rekor elde etti.
Önceki rekorun sahibi olan Galaxy S8, bir milyon satışa 37 günde ulaşmıştı. Böylece Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus, Samsung'un S ve Note serisinin en iyi çıkış yapan cihazları haline geldi. Plus modelinin standart modelden daha çok sattığı, satılan Note 10'ların yüzde 67'sinin Note 10 Plus olduğu belirtiliyor. Samsung, kadın müşterilerinin ve 20'li yaşlarındaki müşterilerinin de Galaxy Note 9'a kıyasla arttığını belirtiyor ancak bunlarla ilgili rakamları paylaşmıyor.
Güney Kore'de Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın sadece 5G'li sürümleri satılıyor. 5G ağları ülkede çok yaygın olmadığından Güney Kore hükümetinin Samsung'tan birer LTE sürümü de satmasını istediği biliniyor, ancak Samsung'un buna ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın