Galaxy Note 10'un Aksesuar Listesi Sızdı

Sızan Galaxy Note 10 aksesuarlarının listesi, bu seneki Note'un yeni aksesuarlarını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak!

Galaxy Note 10'un Aksesuar Listesi Sızdı

Telefon aksesuarı üreticileri, genellikle telefonlar duyurulmadan ürünlerini hazırlarlar. Yaklaşan Galaxy Note 10 tanıtımının öncesinde perakendeci Mobile Fun, cihaza ait resmi aksesuarların bir listesini, fiyatlarıyla birlikte elde etti.

Mobile Fun'a göre Note serisi bu kez ilginç yeni aksesuarlarla gelmeyecek. Firmanın bu seneki Galaxy Note'ta başarısını kanıtladığı LED Cover, LED View Cover, Clear View Cover, Leather Cover, Protective Standing Cover ve Silicone Cover aksesuarlarını aynı şekilde sunmayı sürdüreceği anlaşılıyor. Aksesuarların siyah, beyaz, gümüş, pembe, kırmızı, mavi, camel ve gri renkleriyle geleceği görünüyor. Kılıfların fiyatları 24,99 sterlin ile 59,99 sterlin arasında değişiyor.

Satıcıya göre telefonun LTE ve 5G modelleri, aynı aksesuarları kullanacak. Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta, New York'taki bir Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı iddia ediliyor.

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