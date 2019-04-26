Galaxy Note 10'un da 5G Modeli Olacak mı?
Galaxy S10 gibi Galaxy Note 10'un da 5G sürümü olacak mı? Cevap iyice ortaya çıktı!
Galaxy S10 5G'nin çıkacak olması, Samsung'un Galaxy Note 10 için de bir 5G modeli üreteceğini neredeyse garantiliyordu. Bunun gerçek olduğu, Amerikan mobil hizmet sağlayıcısı Verizon tarafından doğrulandı.
The Verge'e göre CEO Hans Vestberg, Verizon'un 2019'un birinci çeyreği gelir toplantısında, "bu sene Note ve Galaxy'nin ikisi de 5G ile gelecek," dedi. Samsung'tan gelen bir açıklama olmadan bu tam bir doğrulama sayılmayacak olsa da resmi olmaya yakın ve 5G modelin varlığına dair ipuçları daha önce de ortaya çıkmıştı.
Vestberg, hangi Galaxy Note modelinin 5G'yi destekleyeceğini ise söylemedi. Galaxy S10'un 5G modeli, serinin diğer telefonlarından farklı özelliklerle geliyor. Galaxy Note 10'da da aynısının olup olmayacağı bilinmiyor. Bildiğimiz şey, sadece 4G'yi destekleyen modellerin olacağı.
Galaxy Note 10 hakkındaki bilgilerimiz henüz kısıtlı ancak dedikodular, telefonun 6,66 inç veya 6,75 inç'lik ekranla, dört arka kamerayla geleceğini söylüyor. Söylentilere göre Galaxy Note 10'un standart modelinin yanında bir de Note 10 Pro modeli tanıtılabilir.
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