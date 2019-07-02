Galaxy Note 10'un Tanıtım Tarihi Kesinleşti
Galaxy Note 10'un tanıtılacağı gün, Samsung'un göndermeye başladığı davetiyeler ile birlikte kesinleşti!
Galaxy Note 10'un çok yaklaştığı, resmi çıkış tarihinin 7 Ağustos olarak doğrulanmasıyla kesinleşti. Samsung'un etkinlik davetiyesinde S Pen'i ve bir kamerayı görüyoruz.
Galaxy Note 10, 7 Ağustos Çarşamba günü Galaxy Note 9'un da tanıtıldığı New York'taki Barclays Center'da tanıtılacak. Yerel saatle 16:00'da (EDT) yapılacak etkinlik, Türkiye'de saat 23:00'e denk gelecek. Sızıntıda şaşırtan bir ayrıntı yok, çünkü benzer çıkış tarihlerini bir süredir duyuyorduk. Üstelik Samsung CEO'su, Galaxy Note 10'un adını medyaya yaptığı bir açıklamada doğrulamıştı.
Peki, nasıl bir Galaxy Note 10 ile tanışacağız? Galaxy Note 10'un Galaxy S10 gibi "çerçevesiz" bir tasarımla ve delikli kamerayla gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte ön kamera, köşede değil ortada olabilir. Üç arka kamera ise muhtemelen sol üstte, dikey olarak sıralanacak. Bu kameralardan birinin derinlik algılayan "time of flight" sensörü olacağına inanılıyor.
Bu seneki modelin S Pen'i yeni işlevlerle gelecek, bunun yanında RAM miktarının 12GB'a çıktığını görebiliriz. Pro veya Plus modelde ve standart modelde Snapdragon 855 işlemcinin kullanılması bekleniyor.
Samsung'un Bixby'yi zorlamaya devam ettiği ve Bixby'yi akıllı ev alanına yerleştirmeye çalıştığı biliniyor, dolayısıyla etkinlikte tek göreceğimiz şey Galaxy Note 10 olmayabilir.
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