Galaxy Note 20'nin Delikli Ekranı ve Ön Kamerası Böyle Olabilir

Samsung'un bir sonraki kalemli telefonu Galaxy Note 20, bazı kanıtlara göre ekran içi kamerayla gelecek. Ancak böyle bir kameranın Galaxy Note 20'de olmayacağını söyleyen raporlar da var.
CNIPA'da (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) alınan en az beş tasarım patenti, yanında durum ışığı olan bir ön kamerayı gösteriyor. İnce bir şerit şeklinde olan uyarı ışığı, bazı tasarımlara kameranın etrafını sararken bazılarında, kameranın sağında veya altında yer alıyor.
Çok ince görünen bu şeridin bir ekran olması halinde, boyutları nedeniyle bilgi gösterme ihtimali düşük. Ancak bu durumda indirmelerin ne kadarının tamamlandığını veya video izlerken ne kadarını izlediğinizi görmenizi sağlayabilir. Benzer işleve Windows'un görev çubuğundaki bazı simgelerde rastlıyoruz.
Her patentte olduğu gibi bu patentlerin de gerçekleşme olasılığı yüksek değil. Dolayısıyla Galaxy Note 20'de ve hatta Galaxy S30'da bile böyle bir işlevi görmeyebiliriz. Samsung'un "delikli" ekran tasarımını terk etmek istediğini biliyoruz ve bu gerçekleşirse, patentlerdeki tasarımı gelecekte kullanacak Samsung telefonların sayısı da kısıtlı olabilir.
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