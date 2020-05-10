Galaxy Note 20'nin Delikli Ekranı ve Ön Kamerası Böyle Olabilir

Ortaya çıkan patentlere göre Galaxy Note 20'nin, ekranda bir delik oluşmasına neden olan ön kamerasının etrafında böyle bir özellik olabilir.

Galaxy Note 20'nin Ön Kamerası Böyle Olabilir

Samsung'un bir sonraki kalemli telefonu Galaxy Note 20, bazı kanıtlara göre ekran içi kamerayla gelecek. Ancak böyle bir kameranın Galaxy Note 20'de olmayacağını söyleyen raporlar da var.

CNIPA'da (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) alınan en az beş tasarım patenti, yanında durum ışığı olan bir ön kamerayı gösteriyor. İnce bir şerit şeklinde olan uyarı ışığı, bazı tasarımlara kameranın etrafını sararken bazılarında, kameranın sağında veya altında yer alıyor.

Çok ince görünen bu şeridin bir ekran olması halinde, boyutları nedeniyle bilgi gösterme ihtimali düşük. Ancak bu durumda indirmelerin ne kadarının tamamlandığını veya video izlerken ne kadarını izlediğinizi görmenizi sağlayabilir. Benzer işleve Windows'un görev çubuğundaki bazı simgelerde rastlıyoruz.

Her patentte olduğu gibi bu patentlerin de gerçekleşme olasılığı yüksek değil. Dolayısıyla Galaxy Note 20'de ve hatta Galaxy S30'da bile böyle bir işlevi görmeyebiliriz. Samsung'un "delikli" ekran tasarımını terk etmek istediğini biliyoruz ve bu gerçekleşirse, patentlerdeki tasarımı gelecekte kullanacak Samsung telefonların sayısı da kısıtlı olabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 13 Mayıs aktüel kataloğunda cep telefonu, hardisk göze çarpıyor
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni bilgi var mı?
14 Mayıs A101 aktüel kataloğunda Xiaomi Mi ve Honor cep telefonu sürprizi
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
Günün En çok Okunanları
Apple Watch, Koronavirüs Salgınına Rağmen Apple'ın Yüzünü Güldürdü
Samsung ve AMD Birlikteliği, En Fazla NVIDIA'yı Vuracak
Predator: Hunting Grounds İnceleme
Galaxy Note 20'nin Delikli Ekranı ve Ön Kamerası Böyle Olabilir
Facebook'un Yeni Tasarımı, Yeni Web Arayüzü Herkese Açıldı

 

 