Galaxy Note 20'nin Ekranı Arka Yüzüne Kadar Kıvrılabilir

Samsung'un üzerinde kafa yorduğu anlaşılan yeni ekran, Galaxy Note 20'nin veya Galaxy S21'in ekranı olabilir!

Galaxy Note 20'nin Ekranı Arka Yüzüne Ulaşabilir

Kavisli ekranlar, telefonun üst seviye olduğunu gösteren bir özellik haline geldi. Telefonlar her geçen gün biraz daha kavislenirken Samsung, Galaxy Note 20'de şimdiye kadarki en kavisli ekran teknolojisini kullanabilir.

Patently Mobile'ın keşfettiği bir patentte telefonun arkasına kadar kıvrılan bir ekran yer alıyor. Buna rağmen fiziksel düğmeler, yan taraftaki yerini koruyorlar. Patent, yandaki düğmelerin ekranın üzerindeki deliklerin içerisinden nasıl çıktığını anlatıyor. Çizimlerde ilginç bir biçimde 3,5mm kulaklık girişinden de bahsediliyor. Ancak patent, sadece kavisli ekran ve yan düğmeler hakkında olduğundan, küçük detayların içerisinde çok fazla ipucu olmayabilir.

Samsung, böyle bir tasarımı Galaxy Note 20'de veya gelecek senenin Galaxy S21'inde kullanabilir. Firma bu teknolojiyi kullansa bile, Huawei'nin Mate 30 Pro'su ve Oppo'nun Waterfall Screen teknolojisi, benzer bir tasarım sunuyorlar.

Galaxy S10 ve Galaxy S20'nin ekranları bir miktar kavisli olsalar da, patentteki kadar kavisli değiller. Patentteki tasarım gerçeğe dönüşürse yeni telefon, üst seviye görünüm ve hissiyat açısından şimdiye kadarki telefonları geride bırakabilir. Ancak patentler, firmaların sadece bir yenilikle ilgilendiği anlamına geldiğinden, kesin olarak gerçeğe dönüşmesini beklememek gerekiyor.

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