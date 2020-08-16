Galaxy Note 20 İçin İlk Ön Sipariş Sayıları Belli Oldu

Samsung'un yemi amiral gemisi Galaxy Note 20'nin ön sipariş sayıları, Galaxy Note 10 serisini yakalayamasa da, firmanın yüzünü güldürecek düzeyde.

Note 20 ön siparişleri ne durumda?

Galaxy Note 20 satışlarının, geçen sene çıkan Galaxy Note 10'un yüzde 90'ı seviyesinde olduğu ortaya çıktı. Covid-19 salgınına rağmen bu performansın iyi olduğu söylenebilir.

Sektör kaynaklarına göre Samsung, Galaxy Note 20 için 13 Ağustos itibariyle Güney Kore'de 1,17 milyon ön siparişe ulaştı. Galaxy Note serisi bir kalemle geldiğinden, piyasadaki birçok telefondan farklı bir deneyim sunuyor ve kendine has bir kullanıcı kitlesi var. Tüm Galaxy Note 20 renk seçenekleri arasında Mystic Bronze'un en popüleri olduğu söyleniyor.

Güney Kore'deki bu başarının tüm dünyaya yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, birçok ülkede 21 Ağustos'ta satışa sunulacak.

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