Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın Bilinmeyen Özelliği Keşfedildi!

Samsung, Galaxy Note 20 Ultra'da yer alan 120Hz ekranın yenileme hızını otomatik olarak değişiyor mu? 120Hz ekranın pil ömrüne etkisi ne? Galaxy Note 20'nin bilinmeyen bir özelliği keşfedildi!