Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın Bilinmeyen Özelliği Keşfedildi!

Samsung, Galaxy Note 20 Ultra'da yer alan 120Hz ekranın yenileme hızını otomatik olarak değişiyor mu? 120Hz ekranın pil ömrüne etkisi ne? Galaxy Note 20'nin bilinmeyen bir özelliği keşfedildi!

  • Ercan Uğurlu
Note 20 Ultra'da 120Hz Ekrana Özel Şarj Koruması!

Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni Galaxy Note 20 serisi modellerinden Galaxy Note 20 Ultra, 120Hz tazeleme hızına sahip bir OLED ekrana sahip. Daha yüksek yenileme hızı ile daha iyi S Pen deneyimi ve mobil oyunlarda daha iyi bir etkileşimi gözeten Samsung, aynı şekilde pil ömrüne de eğilmiş.

Samsung Display, Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranını Uyarlanabilir Frekans (Variable Refresh Rate) desteğine sahip olarak hazırlamış. Peki, bu ne demek?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ön incelemesinde de bahsettiğimiz gibi, Note 20 Ultra'da ekran hızını hem standart 60Hz hem de 120Hz şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Variable Refresh Rate özelliği ile ise, aslında siz ekranı 120Hz olarak ayarlamış olsanız bile, ekrandaki görüntüye göre tazeleme hızı değişkenlik gösteriyor. Eğer ekranda durağan bir görüntü varsa, ekran tazeleme hızı 10Hz'e kadar düşebiliyor ki, Samsung bununla pil ömrüne büyük fayda sağlamayı amaçlamış.

Samsung'un açıklamasına göre Galaxy Note 20 Ultra'nın ekran Variable Refresh Rate özelliği ile beraber 10Hz'e kadar düşebiliyor ve bununla yüzde 40'a kadar pil tasarrufu sağlanabiliyor. Tamamen ekrandaki görüntünün akıcılığına göre değişkenlik gösteren bu teknoloji ile beraber diğer ekranlara kıyasla ise, yüzde 22'ye kadar güç tasarrufu sağlandığı da Samsung tarafından iddia ediliyor.

Elbette bunun gerçek dünya kullanımlara ne derece yansıdığı şimdilik gizemini koruyor. Önümüzdeki dönemde kullanıcılardan gelecek olan geri bildirimler ile bu konu cevap bulacaktır. Ayrıca Galaxy Note 20 Ultra incelememizin de sürdüğünü söyleyelim. Galaxy Note 20 Ultra inceleme ambargosu kalkar kalkmaz ayrıntılı olarak bu konudan da sizlere bahsedeceğiz.

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