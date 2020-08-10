iPhone 12'de Olması Gereken 5 Galaxy Note 20 Özelliği

Apple'ın iPhone 12 serisini tanıtmasına az bir süre kaldı. Telefonun özellikleri şimdiden belli, fakat yine de şu 5 özelliğin muhakkak iPhone 12'de yer alması gerektiğini düşünüyoruz. İşte iPhone 12'de bulunması gereken 5 Samsung Galaxy Note 20 özelliği.