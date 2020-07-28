Galaxy Note 20'nin "İşaretçi" İşlevi Nasıl Çalışıyor? Ortaya Çıktı!

Samsung'un Galaxy Note 20'ye ekleyeceği "işaretçi" işlevi, tam olarak nasıl çalışıyor? Yeni video, ayrıntılı olarak gösteriyor...

28 Temmuz 2020 14:00