Galaxy Note 20'nin "İşaretçi" İşlevi Nasıl Çalışıyor? Ortaya Çıktı!

Galaxy Note 20'den gelen yeni bir video, telefonun S Pen'inin "işaretçi" işlevini daha yakından gösterdi.
Yeni işlevin sunduğu seçenekler arasında S Pen'in hızını ayarlayabilme, işaretçi için farklı bir renk ve boyut seçebilme, imlecin kuyruk efektini açıp kapayabilme gibi seçeneklerle geliyor. Ekrandaki bir öğenin üzerinde S Pen'in düğmesine bir defa bastığınızda öğe seçiliyor. Kalemi hareket ettirirken düğmeye basıp, basılı tutmanız halinde ise sayfa kaydırılıyor. Aslında kalemi hareket ettirdiğinizde de sayfa kayıyor, bu nedenle Samsung'un sunduğu açıklamalar eksik olabilir veya videodaki bazı bilgiler yanlış olabilir.
Yukarıdaki videoyu izleyerek Galaxy Note 20'nin yeni işaretçi işlevinin nasıl çalıştığını keşfedebilirsiniz.
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