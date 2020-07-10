Galaxy Note 20'den, "Koronavirüs'e Karşı Çok Özel Bir İşlev

Galaxy Note 20 ile geleceği iddia edilen bu özellik, COVID-19 salgını dünyada tam gaz devam ederken, telefonu temiz tutmanızı sağlayabilir.

Note 20'ye "temizlik" işlevi

2020 Koronavirüs'ün yılı olduğundan, birçok kullanıcı telefonlarını temiz tutması gerektiğinin farkında. Bu konuda üreticilerin bir adım atması kaçınılmazı ve sağlığa yönelik ilk yenilik, Samsung Galaxy Note 20 ile gelebilir.

YouTube yayıncısı Jimmy Is Promo'nun paylaştığı bir resimde "S Pen işaretçisi" işlevi görünüyor. Resimde görünen Galaxy Note 20'nin bazı bölümleri bantla kapatıldığından, başka bir telefon da olabilir. İşlevin Note 20'ye özel mi, yoksa tüm Note telefonlarına gelecek bir işlev mi olduğu da bilinmiyor.

İşlev ile S Pen'i ekrana hiç dokundurmadan kullanabileceğiniz, kalem üzerindeki düğmeye basarak öğeleri seçebileceğiniz anlaşılıyor. S Pen'i normalde ekrana yaklaştırdığınızda küçük bir imleç zaten görünüyor, bu yeni işlevin bunu biraz geliştirdiği anlaşılıyor. Yeni işlevi kullanarak uygulamaları açmak, menülerde dolaşmak, çoklu dokunmatiğe gerek olmayan bazı oyunları oynamak mümkün olacak gibi görünüyor.

Mikroplar telefondan ile elinize veya tersi yönde kolayca bulaşabildiğinden, yeni işlev temizlik konusunda endişeleri olanlara yardımcı olabilir.

Galaxy Note 20'nin resmi tanıtımı 5 Ağustos'ta yapılacak. Cihazın tanıtımdan birkaç hafta sonra satışa sunulması beklenebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Formula 1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 takvimi belli oldu
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün yer alıyor
Chilling Adventures Of Sabrina 4. sezon ile veda edecek! Sabrina 4. sezon ne zaman?
9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası sürprizi
Günün En çok Okunanları
Canon'dan Aynasız Fotoğraf Makinelerinde Tarih Yazacak 2 Yeni Model
Bitcoin dolandırıcıları yeni yöntem buldu! Elon Musk'ın adını kullanıp...
Vodafone ve Ingame Oyun Pazarında Ezberleri Bozacak
Oyun Dünyasında Büyük Sürpriz: Sony'den Epic Games'e Yatırım
Epic Games 3 oyunu ücretsiz olarak sundu! İşte ücretsiz oyunlar

 

 