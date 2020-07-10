Galaxy Note 20'den, "Koronavirüs'e Karşı Çok Özel Bir İşlev

2020 Koronavirüs'ün yılı olduğundan, birçok kullanıcı telefonlarını temiz tutması gerektiğinin farkında. Bu konuda üreticilerin bir adım atması kaçınılmazı ve sağlığa yönelik ilk yenilik, Samsung Galaxy Note 20 ile gelebilir.
YouTube yayıncısı Jimmy Is Promo'nun paylaştığı bir resimde "S Pen işaretçisi" işlevi görünüyor. Resimde görünen Galaxy Note 20'nin bazı bölümleri bantla kapatıldığından, başka bir telefon da olabilir. İşlevin Note 20'ye özel mi, yoksa tüm Note telefonlarına gelecek bir işlev mi olduğu da bilinmiyor.
İşlev ile S Pen'i ekrana hiç dokundurmadan kullanabileceğiniz, kalem üzerindeki düğmeye basarak öğeleri seçebileceğiniz anlaşılıyor. S Pen'i normalde ekrana yaklaştırdığınızda küçük bir imleç zaten görünüyor, bu yeni işlevin bunu biraz geliştirdiği anlaşılıyor. Yeni işlevi kullanarak uygulamaları açmak, menülerde dolaşmak, çoklu dokunmatiğe gerek olmayan bazı oyunları oynamak mümkün olacak gibi görünüyor.
S Pen can now act as a Pointer. Select your color and select icons on the screen, navigate around. Also can highlight an area. #Note20 #GalaxyNote20Ultra
ps.. Subscribe to my channel for more pic.twitter.com/ZNaxR4lEpo— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 8, 2020
Mikroplar telefondan ile elinize veya tersi yönde kolayca bulaşabildiğinden, yeni işlev temizlik konusunda endişeleri olanlara yardımcı olabilir.
Galaxy Note 20'nin resmi tanıtımı 5 Ağustos'ta yapılacak. Cihazın tanıtımdan birkaç hafta sonra satışa sunulması beklenebilir.
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