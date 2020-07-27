Apple'ın Başı, Teknoloji Kopyalamaktan Bir Kez Daha Derde Girdi

Apple'ın başı bir kez daha teknoloji kopyalama iddiası ile dertte. Bu defa şikayetçi Koss ve şikayetin hedefi ise Apple'ın AirPods kulaklıkları.

  • Ercan Uğurlu
Apple'ın Başı Teknoloji Kopyalamaktan Dertte!

Koss, kulaklık tasarlayan ve üreten bir ABD'li şirket. 1958 yılından bu yana faaliyette bulunan şirket, Apple kadar ünlü değil. Hatta Bose, Plantronics ve Skullcandy kadar da. Ancak bunu bir dizi dava ile bir anda telafi edebilir. Evet, Apple'ın başı bu defa da Koss ile derde girdi. Ancak sadece Apple'ın değil; Bose, Jlab, Plantronics ve Skullcandy'nin de canı sıkkın.

Evet, Koss isimli bu ABD'li kulaklık üreten şirket, Apple, Bose, Jlab, Plantronics ve Skullcandy'yi dava etmiş durumda. Sebebi ise, bu şirketlerin ürettiği Bluetooth kulaklıklarında kullanılan WiFi ses donanımlarının patentinin kendisine ait olması. Apple'ı 2017 yılında bu konuda uyardığını açıklayan Koss, buna karşılık Apple tarafından herhangi bir geri adım atılmadığını görünce çareyi dava açmakta bulmuş.

Şu an Apple ve diğer üreticilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Bakalım dava nasıl sonuçlanacak ve Apple, Bose,  Plantronics gibi önemli markalar bu olayı nasıl atlatacaklar. Zira bu markaların tüm kulaklıklarının teknolojilerini bir anda değiştirmeleri veya milyon dolarlık ceza ödemeleri gerekebilir.

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