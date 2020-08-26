Galaxy Note 20 Ultra Düştü, iPhone 11 Pro Max Dağıldı

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max düşme testinde karşı karşıya gelirse ne olur? İşte iPhone 11 Pro Max'in dağılma görüntüleri.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Note 20 Ultra Düştü, iPhone 11 Pro Max Dağı

Samsung'un Galaxy Note 20 Ultra modeli kullandığı yeni koruma ile bir hayli önem arz ediyor. Corning'in son standardı olan Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda tasarlanan Galaxy Note 20 Ultra, bu sayede yüksek koruma sağlıyor. İddialara göre düşmelere karşı Gorilla Glass 6'ya göre çok daha sağlam yapıda olan Gorilla Glass Victus, gerçekten de bu iddiasını kanıtlıyor.

Peki, Gorilla Glass Victus kullanan Galaxy Note 20 Ultra ile Apple'ın iPhone 11 Pro Max modeli aynı yükseklikten taş zemine bırakılsa ne olur dersiniz? İşte iPhone 11 Pro Max'in dağılma görüntüleri...

Oynat Note 20 ve iPhone 11 düşme testi Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max düşme testinde karşı karşıya gelirse ne olur? İşte iPhone 11 Pro Max'in dağılma görüntüleri!

Hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi Galaxy Note 20 Ultra ile iPhone 11 Pro Max aynı mesafeden farklı açılarda yere bırakıldığında, iPhone 1 Pro Max adım adım dağılıyor. Önce arka yüzü kırılan iPhone 11 Pro Max, sonrasında köşeden ve ekranından da yara alıyor. Peki, Galaxy Note 20 Ultra'da hiç mi yara yok? Yukarıda testin tamamını görebilirsiniz...

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