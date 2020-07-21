Galaxy Note 20'de, Video Kaydederken Karşımıza Bu İlginç Seçenek Çıkacak

Galaxy Note 20 ile gelecek ve faydalı olabilecek kamera işlevleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. En şaşırtıcı özellik ise, çekimlerde mikrofon seçebilecek olmamız.

Galaxy Note 20'ye İlginç Kamera Yetenekleri

5 Ağustos'ta tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgiler, özellikle telefonun kamerasıyla ilgili. Bilgilerin kaynağı @MaxWinebach'a göre Pro modu, hangi mikrofonu kullanmak istediğinizi size soracak. Seçenekler arasında ön, arka, hem ön hem arka, Bluetooth ve USB mikrofon bulunacak. Bu seçenekler, telefonundan yayın yapmak veya vlog kaydı yapmak isteyenlerin işine yarayabilir. Bu modda video çözünürlüğünü ayarlamanın da mümkün olacağı belirtiliyor.

Histogram ve odak uzaklığı araçları, kamerayla ilgili daha ince ayarlar yapmaya olanak tanırken Single Take işlevinde geliştirmeler yapılacak. Şu an sadece 5 saniyeye kadar klip kaydedebilen işlevin 5 - 15 saniye arasında kayıt yapabileceği söyleniyor.

Son olarak 21:9 en boy oranında 8K çözünürlüğüne kadar video kaydına izin verilecek ve 100x Space Zoom'u destekleyen telefonlarda 50x zum artımları sunulacak. Şu an Galaxy S20 Ultra'da 30x'ten 100x'e geçilebiliyor.

Bu yeniliklerle birlikte Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra, genel anlamda daha iyi bir kamera deneyimi sunacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 23 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
Günün En çok Okunanları
Metal Yiyen Bir Bakteri Türü, Uzun Sürenin Sonunda, "Yanlışlıkla" Bulundu
Google, Uygulamaya Koyacağı Yeni Koronavirüs Yasaklarını Duyurdu
Yok artık: Jeff Bezos bir günde 13 milyar dolar kazandı!
Galaxy Note 20 Ultra'dan 360 Derecelik Çizim Sızdı
En görkemli canlılardan kara panter, Hindistan ormanlarında görüntülendi

 

 