Galaxy Note 20'de, Video Kaydederken Karşımıza Bu İlginç Seçenek Çıkacak

5 Ağustos'ta tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgiler, özellikle telefonun kamerasıyla ilgili. Bilgilerin kaynağı @MaxWinebach'a göre Pro modu, hangi mikrofonu kullanmak istediğinizi size soracak. Seçenekler arasında ön, arka, hem ön hem arka, Bluetooth ve USB mikrofon bulunacak. Bu seçenekler, telefonundan yayın yapmak veya vlog kaydı yapmak isteyenlerin işine yarayabilir. Bu modda video çözünürlüğünü ayarlamanın da mümkün olacağı belirtiliyor.
Histogram ve odak uzaklığı araçları, kamerayla ilgili daha ince ayarlar yapmaya olanak tanırken Single Take işlevinde geliştirmeler yapılacak. Şu an sadece 5 saniyeye kadar klip kaydedebilen işlevin 5 - 15 saniye arasında kayıt yapabileceği söyleniyor.
Son olarak 21:9 en boy oranında 8K çözünürlüğüne kadar video kaydına izin verilecek ve 100x Space Zoom'u destekleyen telefonlarda 50x zum artımları sunulacak. Şu an Galaxy S20 Ultra'da 30x'ten 100x'e geçilebiliyor.
Bu yeniliklerle birlikte Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra, genel anlamda daha iyi bir kamera deneyimi sunacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın