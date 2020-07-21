Galaxy Note 20'de, Video Kaydederken Karşımıza Bu İlginç Seçenek Çıkacak

Galaxy Note 20 ile gelecek ve faydalı olabilecek kamera işlevleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. En şaşırtıcı özellik ise, çekimlerde mikrofon seçebilecek olmamız.