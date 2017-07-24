Galaxy Note 7'ye Sürpriz "Arkadaş" Geliyor!
Eğer bu iddia doğruysa, çok yakında Samsung kullanıcıları da, Apple kullanıcıları gibi, AirPods benzeri kulaklıkların keyfini sürmeye başlayacak!
Koreli haber sitesi ETNews'e göre Samsung hayranları da artık kendilerine ait tuhaf görünümlü kulaklıklara sahip olabilecek. Şirket, Bixby'den gücünü alan AirPod dengi ürününü Galaxy Note 8 için hazırlamakla meşgul.
ETNews'in geçmişine bakılırsa, Apple ve Samsung bilgi sızıntıları konusunda çok güvenilir bir kaynak sayılmaz. Ama Samsung'un bu tip bir teknolojiyi geliştiriyor olması hiç de gerçek dışı bir düşünce değil. Şirket geçmişte de Apple ile rekabetini korumak için büyük adımlar atmıştı, örneğin yakın zamanda Bixby ABD'de kullanıma açıldı.
Rapora göre Bluetooth kulaklıklar ses iptal etme teknolojisi ile daha iyi bir dinleme tecrübesi sunacak, ayrıca Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı da destekleyecek.
Dijital asistan savaşları
Samsung bu konuda ağzını açmamaya dikkat ediyor, ancak bu hareket yeni doğan akıllı asistana gereken tanıtımı sağlayabilir. Diğer bir yandan bazı söylentilere göre Bixby'den gücünü alan akıllı bir hoparlör de yakında raflardaki yerini alacak.
ETNews'e konuşan kaynaklar, cihazın henüz final sürümünde olmadığını, bu yüzden Galaxy Note 8 ile aynı anda piyasaya sürülmesinin (23 Ağustos) kesin olmadığını da eklediler. Eğer Samsung cihazın performansı ve kalitesinden memnun kalmazsa kablosuz kulaklık gün yüzünü göremeyebilir.
Akıllı, rekabetçi ve çok işlevli bir dijital asistan geliştirmek oldukça zor bir iş. Apple, Amazon, Google ve Microsoft'un önden başladığı yarışa sonradan katılan Samsung bunu zor yoldan öğrenmiş oldu. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde Bixby'nin başarısını ya da batmasını hep birlikte göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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