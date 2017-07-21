Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta Tanıtılıyor!
Samsung, Galaxy Note 8 tanıtımı için hazırladığı davetiyeleri göndermeye başladı. İşte o davetiye ve kesin tanıtım tarihi...
Samsung Galaxy Note 8'in çıkış tarihi, 23 Ağustos Çarşamba olarak doğrulandı.
Firma tarafından gönderilen davetiyelere göre Galaxy Unpacked 2017 etkinliği, New York City'de gerçekleşecek. Davetiyenin hiçbir yerinde Note 8'in adına rastlamasak da önemli işaretler var. Davetiye, tanıdık çerçevesiz telefon hatlarını ve bir S Pen çizimini içeriyor. Davetiyenin sloganı ise şu: "Daha büyük işler yapın."
Galaxy Note 7'nin geri çağırılmasının ardından Note 8'den beklentiler büyük. Bu yüzden Galaxy Note 8'in çok daha güvenli bir telefon olacağına, buna rağmen Galaxy S8'in özelliklerini geliştireceğine kesin gözle bakılıyor. Cihazın önceki Note'lardaki 5,7 inç'lik ekran yerine 6,4 inç'lik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Çerçevenin incelmiş olması, ekran büyüse de telefonun gövdesini önceki Note'lardan küçük yapacak.
Son dedikodular, Galaxy Note 8'in çift arka kameralı ilk Samsung telefonu olabileceğini söylüyor. Beklemediğimiz özellikler arasında ise 4K ekran, ekran altına gömülmüş parmak izi tarayıcısı var. Bu işlevler Note 8 ile gelmezse, gelecek senenin Galaxy S9'u için saklanabilir.
Zeynel A. Öztürk
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