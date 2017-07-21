Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta Tanıtılıyor!

Samsung, Galaxy Note 8 tanıtımı için hazırladığı davetiyeleri göndermeye başladı. İşte o davetiye ve kesin tanıtım tarihi...

Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta Tanıtılıyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Casper Excalibur Bir Yaşında!
Microsoft'tan Sıra Dışı bir Cihaz: İşte GLAS...
iPhone'a Panik Butonu Geliyor!
Bu 5 Uygulamayla Telefon Kullanımını Azaltın!
Siber güvenliği canlı yayında tartıştık!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir